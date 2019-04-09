Медиаменеджер Демьян Кудрявцев, по некоторым данным, ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» Алексею Голубовичу

Медиаменеджер Демьян Кудрявцев, по некоторым данным, ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» владельцу Arbat Capital Алексею Голубовичу.

Сделка по продаже издания была практически согласована еще месяц назад, утверждает один из источников газеты «Коммерсантъ». Другой собеседник, впрочем, настаивает, что Кудрявцев и Голубович ведут консультации, но пока что не сошлись в цене. Еще двое источников издания полагают, что Arbat Capital может выступить посредником для привлечения других покупателей или инвестиций в газету «Ведомости». По их данным, возможная цена продажи Кудрявцевым своего медиаактива может составить 15 млн долларов. За такую сумму издание было куплено в 2015 году, при том, что тогда также был выкуплен долг перед акционерами и часть журналов. Теперь же Кудрявцев при продаже «Ведомостей», как утверждается, оставит себе журнальный бизнес. Сам медиаменеджер, впрочем, сообщил, что никаких договоренностей пока не достигнуто, отметив, что всегда рассматривает предложения об инвестициях. Голубович вопрос об инвестициях в «Ведомости» не прокомментировал.

Голубович в свое время являлся одним из топ-менеджеров ЮКОСа. Бизнесмен сотрудничал со следствием, а на суде по делу нефтяной компании выступал свидетелем обвинения.