Украина выдала России фигуранта дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова

Уроженец Чечни Магомед Дукузов оказался в числе 22 человек, решение по которым было принято за прошлый год.

Достигнуть такого результата удалось, несмотря на осложнение межгосударственных отношений России и Украины, благодаря усилиям российской Генпрокуратуры. Об этом говорится в докладе главы ведомства Юрия Чайки Совету Федерации. Когда обвиняемый был выдан России, не уточняется. Запрос о его выдаче был направлен украинским коллегам еще в 2017 году. О задержании в Киеве подозреваемого в убийстве журналиста Служба безопасности Украины объявила в ноябре того же года, позднее в российском МВД подтвердили, что речь идет о Дукузове. Его также подозревают в причастности к убийству бывшего руководителя аппарата главы Чечни Якова Сергунина в 2004-м.

Пола Хлебникова расстреляли 9 июля 2004 года на выходе из редакции журнала. В 2006-м присяжные вынесли оправдательный вердикт обвиняемым. Верховный суд приговор отменил, дело отправили на новое рассмотрение.

На повторный суд фигуранты не явились и были объявлены в розыск.

Заказчики и организаторы убийства до сих пор не найдены.