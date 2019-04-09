Тверской суд Москвы огласит сегодня приговор бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву, его брату Андрею и предпринимателю Андрею Лушникову, обвиняемым в коррупционных преступлениях.

Следствие считает, что Пушкарев, его брат и бизнесмен Лушников создали организованную преступную группу с целью хищения бюджетных средств, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Гособвинение просит обвинение суд назначить Пушкареву наказание в виде 17 лет лишения свободы и крупный денежный штраф.