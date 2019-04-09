Число погибших в ходе столкновений в Ливии превысило полсотни

Среди них есть гражданские лица, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Столкновения войск Ливийской национальной армии и Правительства национального согласия, признанного международным сообществом, обострились накануне. Это произошло после того, как истребитель ВВС фельдмаршала Халифы Хафтара нанес удар по военному аэродрому Триполи. В результате воздушная гавань прекратила работу, пассажиров и персонал эвакуировали. Агентство Франс Пресс со ссылкой на Минздрав временного правительства ранее информировало о 32 погибших и около 50 пострадавших. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что два доктора были убиты, когда пытались «эвакуировать раненых». По данным ООН, из-за последних боевых действий свои дома вынуждены были покинуть около 3,5 тысяч человек. Международная организация осудила обстрел гражданского объекта, назвав это грубым нарушением международного права. ООН также выразила недовольство отсутствием реакции сторон конфликта на призыв соблюсти двухчасовой «гуманитарный перерыв» для вывоза раненых и тех, кто «оказался в ловушке боевых действий».

Ливийская национальная армия начала наступление на Триполи 4 апреля. Хафтар объявил о намерении очистить подконтрольную правительству премьера Фаиза Сараджа столицу от террористов.