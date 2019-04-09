Суд отказал в удовлетворении апелляции экс-губернатору Сахалинской области Хорошавину и его бывшим подчиненным

Суд отказал в удовлетворении апелляции экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину и его бывшим подчиненным. Приговор по делу о получении взяток и легализации преступных доходов оставлен без изменения.

Защита Александра Хорошавина и его бывших подчиненных Андрея Икрамова и Сергея Карепкина требовала отменить приговор, вынесенный судом первой инстанции год назад, и оправдать их. Рассмотрение апелляции началось в ноябре, к апрелю Сахалинский облсуд суд рассмотрел доказательства сторон и приступил к прениям, но в итоге решение было принято не в пользу бывших чиновников. После заседания их адвокаты заявили, что на правосудие в данном случае и не рассчитывали — судья проигнорировал все доводы защиты. Это решение будет обжаловано в кассационной инстанции, передает агентство ТАСС. С сегодняшнего дня приговор Александру Хорошавину вступил в силу. По версии следствия, он, будучи губернатором Сахалинской области, получал взятки за содействие при проведении избирательных кампаний в Южно-Сахалинске. Его приговорили к 13 годам в колонии строгого режима, оштрафовали и лишили всех госнаград. Хорошавин своей вины не признал.

Губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина задержали в марте 2015 года, спустя несколько недель резидент освободил его от занимаемой должности в связи утратой доверия.