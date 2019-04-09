Генпрокуратура сообщила о росте коррумпированных сотрудников силовых ведомств

Это следует из доклада генпрокурора Юрия Чайки, направленного в Совет Федерации.

В процентном соотношении наибольший рост количества силовиков, пойманных на коррупции в прошлом году, показала ФСБ – более чем в 2 раза, или с 17 до 39 человек. Об этом со ссылкой на текст документа передает агентство РИА Новости. Согласно докладу Чайки, в Следственном комитете число коррумпированных сотрудников выросло почти на 40% — до 29 человек. В свою очередь, в системе МВД рост незначителен, хотя показатель приблизился к тысяче человек. Всего же, по данным генпрокурора, в прошлом году ведомство выявило почти 16 тысяч коррупционеров, в том числе 10 тысяч должностных лиц. Отдельно Чайка выделил уголовные дела, связанные с хищениями средств у «дочек» госкорпораций «Ростех» и «Роскосмос». Согласно докладу, у них было украдено более 1,6 млрд рублей. В то же время от фирм-однодневок в ОПК ущерб, как утверждается, в 10 раз больше.

Чуть ранее Счетная палата сообщила о намерении провести еще одну проверку госкорпорации «Роскосмос».