В Госдуме состоится второе чтение законопроекта о крабовых аукционах. Теперь в нём подробно описана процедура проведения торгов.

Государство лишается огромной прибыли от добычи крабов. Об этом ранее говорил председатель думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев.

Участники рынка считают, что введение аукционов выгодно только «Русской рыбопромышленной компании», которая принадлежит зятю миллиардера Геннадия Тимченко.