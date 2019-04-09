Украина выдала России Магомеда Дукузова, которого подозревают в причастности к убийству Пола Хлебникова

Украина выдала России Магомеда Дукузова, которого подозревают в причастности к убийству главного редактора российской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки, который направлен в Совет Федерации. Когда обвиняемый был выдан России, не уточняется. О задержании Дукузова в Киеве СБУ объявило в ноябре 2017 года.

Дукузов был оправдан в России судом присяжных по делу об убийстве Пола Хлебникова. Верховный суд отменил оправдательный приговор. Однако фигуранты дела в суд не явились и были объявлены в розыск.