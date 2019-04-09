Бывший президент Румынии Ион Илиеску предстанет перед судом по делу о гибели сотен мирных граждан в декабре 1989 года

Речь идет о событиях в Бухаресте, последовавших после свержения режима Николае Чаушеску и его казни.

Органы юстиции обвиняют 89-летнего Илиеску в том, что он поддержал военные меры, которые привели к насилию в румынской столице. В результате столкновений, продолжавшихся в Бухаресте несколько дней, погибли более 860 человек. Сам политик в тот момент возглавил Фронт национального спасения, который установил контроль над всеми органами власти после свержения режима Чаушеску. К слову, при нем Илиеску занимал ряд должностей в ЦК компартии Румынии, однако затем попал опалу. Второй эпизод, который инкриминируют бывшему президенту, касается разгона шахтерами антиправительственных демонстраций в Бухаресте в 1990 году. Прокуратура считает эти действия, в результате которых погибли не менее 4 человек, преступлением против человечества. Илиеску все эти обвинения отвергает и называет их «актом политической мести». Вместе с ним перед судом предстанут еще четверо его соратников. Тем временем на прошлой неделе экс-президента Румынии прооперировали на фоне проблем с сердцем.

Процесс против Илиеску был прекращен в 2015 году, однако затем он был возобновлен по решению кассационного суда.