Руководство газеты «Ведомости» обсуждают продажу издания

По некоторым данным, покупателем может стать основатель инвесткомпании Arbat Capital Алексей Голубович.

Консультации о продаже газеты «Ведомости» ее владелец Демьян Кудрявцев ведет уже несколько месяцев, но пока сторонам не удалось договориться о цене. По другим данным, судьба сделки была решена еще месяц назад. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников, среди которых знакомые Кудрявцева. Один из собеседников издания рассказал, что медиаменеджер начал поиски покупателя еще два года назад, когда «Ведомости» были в минусе, сейчас газета вышла на прибыль, при этом Кудрявцев ищет разные форматы привлечения инвестиций, и компания Arbat Capital, основанная Алексеем Голубовичем, может выступить в качестве инструмента для привлечения денег или посредником в том случае, если газету купит кто-то другой. Кудрявцев на вопрос «Коммерсанта» о готовящейся сделке ответил уклончиво – он отметил, что всегда рассматривает предложения об инвестициях или покупке, но конкретные переговоры комментировать не будет — «никаких договоренностей не достигнуто». Не внес ясности и Голубович, отказавшись обсуждать эту тему.

Собеседники «Коммерсанта» затруднились оценить стоимость сделки. Как предполагает один из источников, продавец выручит за «Ведомости» 15 миллионов евро — столько же за газету заплатили 4 года назад.