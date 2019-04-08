Суд в Москве рассмотрит по существу дело Мамаева и Кокорина

Полноценное судебное разбирательство дела Александра Кокорина и Павла Мамаева начнётся сегодня. Защита настаивает на переквалификации дела, рассказала «Эху» адвокат Кокорина Татьяна Стукалова. Она добавила, что судебное заседание будет полностью посвящено оглашению обвинительного заключения и опросу потерпевших. По ее словам, защита планирует доказать, что 213 статья («хулиганство») в рамках данного дела применена неверно. Аналогичные апелляции подали адвокаты других обвиняемых в рамках этого уголовного дела.

Уголовное дело против футболистов было заведено в октябре прошлого года после двух драк в центре Москвы. Их участниками стали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также чиновники Минпромторга Денис Пак и Сергей Гайсин.

3 апреля 2019 года суд продлил футболистам срок содержания под стражей до 25 сентября.