Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о компенсации пострадавшим при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Те, кто получил тяжкий вред здоровью в результате трагедии, произошедшей в марте прошлого года, единовременно получат по 400 тысяч рублей. Для этого Медведев поручил коллегии администрации Кемеровской области предоставить в МЧС списки таких пострадавших. Кроме того, в распоряжении главы правительства указывается, что из резервного фонда на выплаты будет выделено более 3 млн рублей. Родственникам жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» ранее пообещали более 6 млн рублей компенсации. Каждой семье полагалось по 1 млн – из федерального и областного бюджетов, по 3 млн – от собственника сгоревшего здания и еще более 1 млн – от Российского красного креста. Кроме того, в июле прошлого года члены Совета народных депутатов Кемеровской области приняли закон о дополнительной помощи родственникам погибших. По нему каждому члену семьи полагалось по 2 млн рублей.

В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, большинство из них – дети.