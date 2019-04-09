Пресненский суд Москвы начинает рассматривать по существу дело Мамаева и Кокорина

Пресненский суд Москвы начинает рассматривать по существу дело футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Предполагается, что прокурор огласит обвинительное заключение, подсудимые выскажут своё отношение к нему, после чего суд приступит к исследованию доказательств, собранных следствием.

Ранее срок ареста спортсменам был продлён до конца сентября.

Мамаева и Кокорина обвиняют в хулиганстве, побоях. Речь идёт о двух драках в Москве.