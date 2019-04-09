Сахалинский областной суд оставил без изменений прежние решения по делу бывшего губернатора Александра Хорошавина. Отказано в удовлетворении жалоб подсудимых и их защиты. Они, в частности, требовали отменить обвинительный приговор бывшему губернатору и двум его подчинённым.

Хорошавин был признан виновным в получении взяток и легализации преступных доходов в составе преступной группы. Он был приговорён к 13 годам колонии. Его заместители получили 9,5 и 8 лет заключения.