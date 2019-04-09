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08:15, 09 апреля 2019

Сахалинский областной суд оставил без изменений прежние решения по делу бывшего губернатора Александра Хорошавина

Сахалинский областной суд оставил без изменений прежние решения по делу бывшего губернатора Александра Хорошавина. Отказано в удовлетворении жалоб подсудимых и их защиты. Они, в частности, требовали отменить обвинительный приговор бывшему губернатору и двум его подчинённым.

Хорошавин был признан виновным в получении взяток и легализации преступных доходов в составе преступной группы. Он был приговорён к 13 годам колонии. Его заместители получили 9,5 и 8 лет заключения.



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