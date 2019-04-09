Более 1,5 миллиардов рублей были похищены на предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха»

Это выяснила Генпрокуратура.

Средства, похищенные на подведомственных предприятиях госкорпораций «Роскосмос» и «Ростех», были выделены в прошлом году на создание новейших разработок вооружения и модернизацию производственной базы. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки, пишет агентство РИА «Новости». Документ был направлен в Совет Федерации. Возбуждены уголовные дела, но никаких подробностей не приводится. Как отмечает агентство, в прошлом году Генпрокуратура совместно с правоохранительными и контролирующими органами провела масштабную проверку 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, федеральных органов власти и госкорпораций, среди которых был и «Роскосмос». Ведомство обнаружило множество нарушений. Как напоминает издание РБК, в ноябре, Генпрокуратура сообщала о возбуждении 16 уголовных дел в отношении «Роскосмоса», еще десятки материалов были переданы в Следственный комитет.

О нарушениях в работе предприятий «Роскосмоса» на сотни миллиардов рублей в прошлом году сообщала и Счетная палата. Несколько дней назад стало известно, что контролирующий орган вскоре проведет еще одну проверку деятельности госкорпорации