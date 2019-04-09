Число коррумпированных сотрудников ФСБ за год выросло вдвое

Это следует из доклада, опубликованного Генпрокуратурой. Соответствующий документ, как пишут РИА Новости, поступил в Совет Федерации. В не отмечается, что во взятках уличили 39 силовиков, тогда как годом ранее 17. Надзорное ведомство связывает это с «активизацией работы служб собственной безопасности».

Впрочем, рост коррупции среди сотрудников всей правоохранительной системы не такой большой – около полутора процентов. За прошлый год в этом были замечены чуть менее тысячи человек. В целом, по подсчетам Генпрокуратуры, коррупционеров в стране почти 16 тысяч.