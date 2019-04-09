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07:47, 09 апреля 2019

США намерены ввести дополнительные пошлины на ряд товаров из Евросоюза

Эта мера, как говорится на сайте Управления представителя страны на торговых переговорах, станет ответом на субсидирование ЕС, выделяемое компании Airbus. В прошлом году ВТО подтвердило, что Евросоюз, а также Германия, Франция, Испания и Великобритания незаконно финансировали авиастроительную корпорацию – прямого конкурента американской Boeing. США оценивает ущерб от этих действий в 11 миллиардов долларов ежегодно. Спор между сторонами ведется с 2004-го.



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