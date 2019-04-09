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07:33, 09 апреля 2019

Два запуска спутников связи «One Web» перенесены с космодрома Байконур на Восточный

Об этом сообщает РИА Новости. Всего, согласно контракту между Роскосмосом и иностранными компаниями, планируется вывести на орбиту 21 спутник.

Первый старт с Байконура намечен ближе к концу этого года, с Восточного – во втором квартале следующего. Ряд запусков пройдет с площадки Куру во Французской Гвиане, один из них уже состоялся.

«One Web» планирует обеспечить доступ к широкополосному интернету по всему миру. Как сообщалось ранее, Россия получила почти один миллиард долларов в качестве аванса для запусков группировки спутников.



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