Актриса из сериала «Отчаянные домохозяйки» признала, что давала взятки за поступление дочери в университет

Фелисити Хаффман подвтердила, что дала 15 тысяч долларов руководителю компании по подготовке к поступлению в вузы, чтобы он помог получить хороший результат в тесте.

Помимо актрисы свою вину признали еще 12 родителей. Всего власти США заподозрили в этом около 50 человек. Общую сумму взяток оценили в шесть миллионов долларов. Речь идет в том числе и о самых престижных университетах страны — Станфордском, Йельском и Калифорнийском.