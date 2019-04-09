Трудовые мигранты в прошлом году перевели рекордные суммы денег на родину

В целом по миру этот показатель приблизился к 700 миллиардам долларов. Такие данные приводятся в отчете Всемирного банка. Аналитики связывают это с улучшением экономической ситуации в США. Аналитики отмечают рост и в регионе Европы и Средней Азии.

Там увеличился отток средств из стран, которые традиционно являются главными источниками переводов — Польши, России и Испании. Крупнейший получатель переводов на этом рынке — Украина. Сюда в прошлом году была отправлена рекордная сумма в 14 миллиардов долларов.