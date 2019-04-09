Суд в Москве, как ожидается, вынесет приговор бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкарёву

Дважды оглашение переносили. Прокурор попросила Тверской суд строго наказать Игоря Пушкарёва. Экс-мэра Владивостока предложено отправить на 17 лет в колонию строгого режима и оштрафовать на полмиллиарда рублей, а также лишить права занимать госдолжности. По версии следствия, Пушкарёв вместе с братом, а также предпринимателем Андреем Лушниковым создали преступную группу для хищения денег из бюджета.

Как считает обвинение, в период работы мэром Владивостока чиновник за взятки в 75 миллионов рублей обеспечил победу муниципального предприятия в конкурсе на строительство дорог, помешав в нём участвовать другим организациям. Кроме того, та же компания «Дороги Владивостока» закупила более чем на миллиард рублей стройматериалы у предприятия «Востокцемент», которым владеют родственники мэра.

Вину экс-чиновник отрицает. Его брату прокурор попросила дать 8 лет условно, а бизнесмену Лушникову 14 лет колонии строго режима и помимо крупного штрафа лишить его права заниматься бизнесом.

В полном объеме вину на стадии следствия признал только бизнесмен, но в суде от признательных показаний он отказался.