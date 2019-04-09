Второе чтение законопроекта о госзакупках в сфере культуры состоится в Госдуме

На принятии соответствующих поправок настаивают представители творческого сообщества. Поправки в закон о госзакупках призваны избавить театры, музеи, концертные площадки и другие учреждения культуры от излишней бюрократии. Изменения в законодательство подготовлены с учетом специфики деятельности творческих организаций.

Их представители неоднократно указывали на трудности, с которыми сталкиваются при закупках. В частности на совещании в Госдуме директор Вахтанговского театра Кирилл Крок приводил в пример ситуацию, когда приходится отменять спектакль из-за пришедшего в негодность костюма, поскольку в таких случаях закон предписывает проведение аукциона.

Кроме того, учреждения культуры часто сталкиваются с подрядчиками или поставщиками, чьи услуги хоть и дешевле, но не отвечают требованиям качества. Планирование расходов в этих условиях требует неадекватного запаса времени и изворотливости. Рассматриваемый законопроект должен эту ситуацию исправить.

Если депутаты сегодня одобрят документ, в третьем чтении его будут рассматривать уже завтра.