Британский парламент решил перенести дату выхода королевства из Евросоюза

За соответствующий законопроект проголосовала Палата лордов. Теперь Тереза Мэй должна будет выбрать новый срок брекзита и согласовать его с парламентом, а после отправить запрос в ЕС. На прошлой неделе глава британского правительства уже просила Европейский совет перенести дату выхода на конец июня.

В ответ председатель Дональд Туск сказал, что предложит отложить брекзит на один год.

Соединенное королевство должно было выйти из ЕС еще в конце марта, однако Лондон и Брюссель не смогли согласовать условия сделки.