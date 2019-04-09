США внесли в так называемый «черный список» предполагаемых убийц саудовского журналиста Джамаля Хашшоги

Речь идет о 16 подданных королевства, которые могут быть причастны к преступлению. Минфин ША ввел в их отношении санкции в рамках акта Магнитского.

Хашшоги, известный критикой саудовских властей, был убит при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле. Саудовская Аравия задержала по этому делу более 20 человек, 11 были предъявлены обвинения. Ряд источников писал, что к смерти журналиста может быть причастен наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Однако Эр-Рияд эту информацию отвергает.