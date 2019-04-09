Администрация Дональда Трампа объявила Корпус Стражей Исламской революции Ирана террористической организацией

Впервые в своей истории США признали регулярные войска другого государства террористической организацией. О включении элитного подразделения иранской армии «Корпус Стражей Исламской революции» в список иностранных террористических организаций объявил в понедельник Дональд Трамп.

Этот шаг, заявил президент США, «признает реальность того, что Иран не только является государственным спонсором терроризма, но также что КСИР активно участвует, финансирует и промоутирует терроризм как средство государственного управления». Стражей исламской революции Трамп назвал «первичным средством иранского правительства в управлении и применении своей глобальной террористической кампании».

Таким образом, впервые в своей истории США признали подразделение регулярной армии другого государства террористической организацией. О том, что Белый Дом намерен это сделать, стало известно около недели назад. Иран тогда заявил, что если США пойдут на этот шаг, то Тегеран в ответ объявит американскую армию террористической организацией.

И в таком случае, пригрозил иранский парламентарий Сейид Джавад Садатинежад, Иран будет обращаться с американскими войсками в регионе так же, как с ИГИЛом (запрещенной в России организацией) и Аль-Каидой. «Любая глупость со стороны американцев будет встречена взаимностью», заявил член иранского парламента. Решение о признании стражей исламской революции террористической организацией вступает в силу 15 апреля.

Напомню также, что в феврале в Конгресс США был внесен законопроект Грэма-Менендеса о сдерживании агрессии Кремля, одним из пунктов которого является признание России государственным спонсором терроризма.