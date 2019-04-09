ЦБ намерен ограничить возможность использования потребительского кредита для покрытия первого взноса по ипотеке

О грядущих ограничениях узнал «КоммерсантЪ». Настойчивость регулятора на рынке объясняется снижением доходов населения на фоне роста его закредитованности. При этом отмечается, что ожидания ЦБ о резком увеличении распространения такой схемы не оправдались. По статистике, среди ипотечных заемщиков таких граждан не более пяти процентов. Эксперты и вовсе не считают схему слишком рискованной, а банкиры уже научились сами ее избегать.