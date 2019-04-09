В Израиле пройдут парламентские выборы

От их исхода зависит, останется ли Беньямин Нетаньяху в пятый раз главой правительства. Партия Ликуд действующего премьера Нетаньяху и блок правоцентристских политических сил, которые входят в коалицию могут рассчитывать на одну четвертую часть мест в Кнессете. Основная борьба по прогнозам аналитиков развернётся вокруг назначения премьера и формирования новой коалиции.

За несколько дней до выборов в Кнессет Нетаньяху сделал ряд громких политических заявлений. Он пообещал в случае победы распространить суверенитет на израильские поселения на Западном берегу реки Иордан. Ключевой противник Нетаньяху на выборах в парламент бывший начальник Генштаба Израиля Бени Ганц. Его партии «Стойкость Израиля» опросы отдают второе место после Ликуда.

При этом он обещает продолжать ту же линию, которую проводит нынешний глава правительства. Это касается в частности давления на Иран и сотрудничества с Россией.

Израиль на период выборов на сутки ввёл режим блокады палестинских территорий. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны страны. Там сказали, что сделали это в целях безопасности.