США намерены ввести дополнительные пошлины на ряд товаров из Евросоюза

Эта мера, как говорится на сайте Управления представителя страны на торговых переговорах, станет ответом на субсидирование ЕС, выделяемое компании Airbus. В прошлом году ВТО подтвердило, что Евросоюз, а также Германия, Франция, Испания и Великобритания незаконно финансировали авиастроительную корпорацию – прямого конкурента американской Boeing. США оценивает ущерб от этих действий в 11 миллиардов долларов ежегодно. Спор между сторонами ведется с 2004-го.