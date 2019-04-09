В столице Ливии жертвами вооруженного конфликта стали уже более 50 человек

По данным Ассошиэйтед Пресс, среди убитых числятся в том числе и гражданские лица. Столкновения между силами правительства, поддерживаемого международным сообществом, и армией оппозиционного временного кабинета министров обострились накануне. Ливийская национальная армия под руководством Халифа Хафтара обстреляла аэропорт, после чего воздушная гавань на время эвакуировала все самолеты. Наступление на Триполи началось на прошлой неделе.