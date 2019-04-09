Создатель Twitter за весь прошлый год получил зарплату менее двух долларов

По данным агентства Блумберг, на протяжении трех лет Джек Дорси отказывался от денежного вознаграждения, мотивируя это «верой в долгосрочный потенциал и ценность компании», однако в 2018-ом все же зарплату получил. В отчетности указано, что Дорси выплатили 1 доллар и 40 центов. Эта сумма – отсылка к максимальному количеству знаков, ранее установленном в одном сообщении в микроблоге. Позже лимит подняли вдвое – до 280 знаков. Повлияет ли это на увеличение зарплаты основателя компании пока неизвестно.