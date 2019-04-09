В подмосковных Мытищах полиция обнаружила в захламленной квартире четырех детей

Правоохранители отреагировали на вызов соседей, которые давно не видели несовершеннолетних жильцов дома. Как сообщается на сайте детского омбудсмена Подмосковья, квартира не пригодна к проживанию. У детей нет даже кроватей, они не прикреплены к поликлинике и не посещали детский сад и школу. Мать объяснила, что не регистрировала их, так как рожала дома.

Дети переведены в социальные учреждения. Полиция проводит процессуальную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.