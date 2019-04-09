Сбербанк могут обязать подключиться к системе быстрых платежей

Как пишет «Коммерсант», ЦБ предлагает расширить сервис путем присоединения к нему «системно значимых банков». Изменения вступят в силу уже в сентябре.

Центробанк запустил систему быстрых платежей в начале этого года. Она позволяет гражданам переводить средства со счетов на счета в любых отечественных кредитных организациях. К системе присоединились ВТБ, Альфа-банк, Раффайзенбанк и другие Пока в проекте не участвует Сбербанк, который считается лидером на рынке переводов.