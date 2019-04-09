На предприятиях Роскосмоса и Ростеха в прошлом году было похищено более полутора миллиарда рублей

Речь идет о средствах, выделенных на создание новейших разработок вооружения. Об этом говорится в докладе Генпрокуратура, который цитирует РИА Новости. По материалам проверок возбуждены уголовные дела о хищениях. Всего, как говорится в документе, за год были проверены почти 20 тысяч исполнителей гособоронзаказа. Среди выявленных нарушений – неправомерное использование бюджетных средств, завышение стоимости работ и срыв сроков.