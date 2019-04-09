Группа ВТБ прекратила рекламные кампании в  «Ведомостях»

Это подтвердил телеканалу «Дождь» издатель и гендиректор газеты Глеб Прозоров. С чем связано такое решение не уточняется. Ранее «Ведомости» писали о том, что Роскомнадзор заблокировал тысячи ссылок на интернет-публикации, где упоминались глава ВТБ Андрей Костин и ведущая «России 1» Наиля Аскер-заде. Суд признал недостоверной и порочащей деловую репутацию информацию о связях банкира и журналистки, и в частности, данные о том, что он дарил ей квартиры.

«Дождь» отмечает, что ВТБ снимало рекламу в «Ведомостях» и ранее. Это случилось четыре года назад после упоминания Костина в одной из публикаций.