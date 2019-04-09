Адвокат футболиста Александра Кокорина подала жалобу на продление ареста своему подзащитному

Аналогичные апелляции последовали и от других фигурантов. Ранее суд оставил их в СИЗО до конца сентября.

Между тем сегодня состоится первое заседание по делу о хулиганстве. Как ожидается, на нем огласят обвинительное заключение и опросят потерпевших. Дело в отношении Павла Мамаева, братьев Кокориных и их знакомого Александра Протасовицкого было заведено после двух драк в центре Москвы. В результате конфликтов пострадали водитель ведущей Первого канала и два чиновника Минпромторга.