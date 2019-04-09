Дональд Трамп сменил главу секретной службы США

На место уволенного Рэнодльфа Аллеса назначен бывший агент ведомства Джеймс Мюррей. Об этом рассказала пресс-служба Белого дома. Американская пресса отмечает, что эта кандидатура по закону не требует одобрения Сената.

Причина кадровых перестановок неизвестна, однако, по данным телеканала CNN, может быть связана с недавним инцидентом в загородной резиденции президента во Флориде. Туда незаконно смогла проникнуть гражданка Китая. Также накануне в отставку подала министр внутренней безопасности США, перед которой и отчитывается секретная служба страны.