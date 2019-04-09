Антимонопольная служба обвинила подразделение «Самсунг» в незаконной координации цен

Как сообщила пресс-служба регулятора, нарушением закона о защите конкуренции занималась российская структура южнокорейской корпорации. Она координировала продажи смартфонов и планшетов. Речь идет о тринадцати моделях из линейки производителя. О возбуждении дела в отношении компании стало известно еще в середине февраля. Максимальное наказание, которое грозит «Самсунг» — штраф в размере 5 миллионов рублей. Прошлым летом за подобные действия ФАС оштрафовала другого южнокорейского производителя LG на 2,5 миллиона рублей.