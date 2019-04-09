Отток прямых иностранных инвестиций из России в прошлом году составил 6,5 миллиардов долларов

Данные Центробанка приводит «Коммерсант». Газета уточняет, что это рекордно высокий показатель за всю более чем двадцатилетнюю историю наблюдений. Для сравнения: в позапрошлом году чистый приток ПИИ в страну превысил 9 миллиардов долларов, а годом ранее и вовсе 18 миллардов.

Между тем отток прямых иностранных инвестиций продолжается и в 2019-ом. Это связывают не только с общим трендом, образовавшимся из-за замедления мировой экономики и Китая, но и с нарастающим санкционным давлением, и делом против главы Baring Vostok Майкла Калви.