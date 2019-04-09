Медиаменеджер Демьян Кудрявцев может продать газету «Ведомости» бизнесмену Алексею Голубовичу

По сведениям «Коммерсанта», стороны ведут консультации несколько месяцев и сделка была практически согласована, однако пока не удалось договориться о цене. При этом отмечается, что компания предпринимателя Arbat Capital может быть лишь посредником, если реальным покупателем станет другое лицо.

Один из собеседников издания сказал, что сумма сделки может составить около 15 миллионов евро. Именно столько Кудрявцев заплатил за всю газету в 2015 году с учетом ее долга перед акционерами.