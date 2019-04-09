Полное восстановление системы электроснабжения в Венесуэле может занять до одного года

Об этом сказал министр энергетики, возглавивший ведомство на прошлой неделе. Отключения света в республике идут с начала марта. Как правило, они затрагивают большинство штатов страны. Самый масштабный блэкаут произошел 7 марта. Тогда города остались без электричества на несколько дней а по некоторым регионам прокатилась волна мародерства. Власти Венесуэлы называют причиной случившегося кибератаки на крупнейшую ГЭС страны. Профсоюзы утверждают, что подстанции не обсуживаются должны образом из-за нехватки средств.