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01:04, 09 апреля 2019

Французские власти пойдут на новые уступки движению «желтых жилетов»

Премьер-министр страны пообещал снизить налоги, чтобы преодолеть кризис. Об этом Эдуард Филипп сказал, подводя итоги общественных консультаций. Его слова приводит газета Le Mond. Более детально о реформах глава французского кабмина пообещал рассказать уже сегодня в Национальном собрании.
Протесты «желтых жилетов» продолжаются с ноября прошлого года. Каждую субботу в ряде городов проходят многотысячные демонстрации, которые нередко выливаются в погромы и столкновения с полицией. Митинги начались после повышения цен на бензин, однако со временем требования протестующих значительно расширились.



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