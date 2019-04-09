Французские власти пойдут на новые уступки движению «желтых жилетов»

Премьер-министр страны пообещал снизить налоги, чтобы преодолеть кризис. Об этом Эдуард Филипп сказал, подводя итоги общественных консультаций. Его слова приводит газета Le Mond. Более детально о реформах глава французского кабмина пообещал рассказать уже сегодня в Национальном собрании.

Протесты «желтых жилетов» продолжаются с ноября прошлого года. Каждую субботу в ряде городов проходят многотысячные демонстрации, которые нередко выливаются в погромы и столкновения с полицией. Митинги начались после повышения цен на бензин, однако со временем требования протестующих значительно расширились.