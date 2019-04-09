Аэропорт в Ливии частично возобновил работу

Ранее из воздушной гавани эвакуировал все самолеты после удара, нанесенного мятежной армией под командованием Халифа Хафтара. При этом сами атакующие отметили, что целью обстрела были исключительно военные воздушные суда. Позавчера силы Ливийской национальной армии начали наносить авиаудары по пригороду Триполи.

В середине прошлой недели Хафтар объявил о начале военной операции против правительства Файеза Сараджа, заседающего в столице, которое поддерживает международное сообщество.

Собвез ООН призывает противоборствующие стороны к прекращению военных действий.