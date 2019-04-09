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01:04, 09 апреля 2019

Министр культуры поприветствовал освобождение фигурантов дела «Седьмой студии» из-под домашнего ареста

Владимир Мединский сказал, что отнесся к решению суда положительно и назвал избыточными жесткие меры ограничения свободы по экономическим делам. Изменение меры пресечения, как выразился глава ведомства, уменьшает почву для различных спекуляций на эту тему.
Трех фигурантов так называемого «театрального дела», в том числе и режиссера Кирилла Серебренникова накануне отпустили под подписку о невыезде. Их обвиняют в похищении более 130 миллионов бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа».



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