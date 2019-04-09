Президент Украины Петр Порошенко, который вместе с кандидатом от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским прошел во второй тур выборов, подтвердил, что 14 апреля намерен провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский», передает ТАСС.

При этом за два дня до голосования, 19 апреля, он придет в студию «Общественного телевидения». «Я точно буду на дебатах, буду 14 апреля и буду 19-го. Сделаю все возможное, чтобы у вас было право голосовать, когда вы будете иметь реальную информацию», — пообещал он в понедельник в эфире телеканала ICTV. При этом Порошенко уточнил, что «19 апреля, по закону, в студии «Общественного ТВ» должны пройти дебаты», призвав Зеленского «не прятаться».



Ранее Зеленский заявлял, что хочет встретиться на дебатах с Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».