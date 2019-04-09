Конституционный суд Чехии сегодня рассмотрит жалобу россиянина Евгения Никулина о незаконной выдаче США

Его экстрадировали по запросу американской стороны в связи с обвинениями в киберпреступлениях.

Чешская полиция задержала Евгения Никулина в Праге осенью 2016 года по требованию США, где его обвиняют в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Год назад Роберт Пеликан, занимавший в то время пост министра юстиции Чехии, постановил передать россиянина Соединенным Штатам – это решение, согласно местному законодательству, находилось в его исключительной компетенции. Однако президент республики Милош Земан раскритиковал его действия, он подчеркивал, что Никулина необходимо направить в Россию. Сам Никулин пожаловался на свою экстрадицию в Конституционный суд Чехии. Если она будет удовлетворена, россиянин может добиться финансовой компенсации, однако юристы считают такое развитие событий маловероятным.

Следующее заседание по делу Евгения Никулина в США состоится в середине апреля. Суд должен принять решение о том, может ли россиянин предстать перед судом присяжных.