Врачей «Зенита» в скором времени допустят в СИЗО к футболисту Кокорину

Руководство СИЗО «Бутырка» в скором времени допустит врачей петербургского футбольного клуба «Зенит» к нападающему команды Александру Кокорину. Об этом в понедельник в эфире телеканала «Матч Премьер» сообщил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.

Ранее адвокаты футболиста сообщили ТАСС о том, что Кокорин пожаловался им на ожог и нагноение ноги после проведенной в СИЗО лечебной процедуры. В конце января уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила

ТАСС, что Кокорин прошел медицинское обследование, после чего было принято решение организовать для спортсмена курс реабилитации и лечебной физкультуры. По словам Потяевой, решение принято в связи с жалобами спортсмена на боли в колене, до помещения в СИЗО футболист перенес операцию на ноге. Позднее футболист настаивал на прохождении дополнительного осмотра врачами «Зенита».