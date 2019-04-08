Пятеро бывших омоновцев пожаловались Владимиру Путину на выселение из служебного жилья

Их видеообращение опубликовано в YouTube. Пятеро мужчин, представившихся ветеранами московского ОМОНа, утверждают, что выселяют их из-за того, что они вышли на пенсию. При этом ОМОНовцы напоминают главе государства о своих заслугах, в том числе в горячих точках, на Манежной и Болотной площадях.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин уже заявил ТАСС, что силовая структура готова помочь в решении жилищного вопроса сотрудникам столичного ОМОНа.