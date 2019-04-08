Директор секретной службы США Рэндольф Аллес вскоре покинет свой пост

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома. В мае в должность вступит новый руководитель спецслужбы – Джеймс Мюррей. О причинах отставки не сообщается, сам Аллес был оповещен о предстоящем увольнении около двух недель назад. Секретная служба США отвечает за охрану первых лиц государства, включая президента, и входит в структуру Министерства внутренней безопасности. Руководитель этого ведомства покинет свой пост 10 апреля.