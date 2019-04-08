Худрука «Гоголь-Центра» Кирилла Серебренникова выпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде

Аналогичное решение принято и в отношении других фигурантов дела «Седьмой студии» — экс-гендиректора организации Юрия Итина и бывшей чиновницы Минкульта Софьи Апфельбаум.

Мосгорсуд решил удовлетворить жалобу защитников Серебренникова, Итина и Апфельбаум на решение Мещанского суда, принятое на прошлой неделе. По нему фигуранты так называемого «театрального дела» должны были находиться под домашним арестом. Серебренников после своего освобождения сказал, что пока такое решение рано считать победой. Режиссер и худрук «Гоголь-Центра» поблагодарил всех за поддержку и сказал, что продолжит доказывать свою невиновность в суде. Он также пообещал скорее вернуться к работе в театре. Решение Мосгорсуда приветствовали в президентском Совете по правам человека, назвав, впрочем, его запоздавшим. А министр культуры Владимир Мединский хоть и сказал, что положительно относится к освобождению из-под домашнего ареста Серебренникова, Итина и Апфельбаум, отметил, что речь пока не идет о приговоре. В Кремле же постановление Мосгорсуда комментировать не стали, сославшись на то, что «не имеют на это права».

Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении 133 млн рублей, выделенных из бюджета на проект «Платформа». Вину признала только бывший главбух организации Нина Масляева – ее дело Мещанский суд рассмотрит в особом порядке.