Официальный представитель Ливийской национальной армии: Битва за Триполи идет согласно ранее установленному плану

Битва за Триполи идет согласно ранее установленному плану. Об этом заявил официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари. По его словам, ЛНА, возглавляемая маршалом Халифой Хафтаром, приближается к первому жилому кварталу ливийской столицы. Аль-Мисмари также утверждает, что международный аэропорт Триполи находится под контролем ЛНА. Между тем, ООН по-прежнему намерена провести 14-16 апреля Общенациональную конференцию в Ливии по поиску политического выхода из кризиса.